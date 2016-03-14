香港经济基础良好、财金系统稳健 面对的是＂中国机会＂--香港财政司长

路透香港3月14日 - 对于穆迪日前将香港的评级展望调整至负面，因中港联系日益紧密。香港财政司司长曾俊华表示穆迪提出的理据感到难以理解和认同，并指香港经济基础良好，金融及银行体系制健全稳健，且政府财政健康；香港当前面对的絶不是中国风险，而是中国机会。

曾俊华周六在回应穆迪的报告时表示，在全球经济前景不稳定及不明朗的情况下，世界各地经济均将面对显着的下行风险，内地仍将是维持全球经济增长和稳定的重要动力。据国际货币基金组织的数字显示，内地经济在2014年对全球贸易增长的贡献仍然达43%，而对全球经济增长的贡献亦达到35%。

＂对香港而言，我们将会受惠于内地经济结构的改变。由投资转变为消费拉动的经济发展模式会带动内地对服务业的需求上升，为香港这类以服务业为主的经济体创造新的商机。＂曾俊华说。

他在周日发表的个人网志中撰文称，香港与内地经济一直唇齿相依，关系密切。在改革开放初期，香港厂家北移至珠三角一带，将生产技术、资金和管理人才引入内地，推动内地制造业和对外贸易的快速发展。与此同时，香港亦把握内地发展的契机，转型成为内地连接世界市场的重要桥梁，逐渐建立起今天国际商贸、物流、航运、金融和专业服务中心的地位。

＂回归以来，香港一直按照‘一国两制’原则和基本法实行高度自治，而内地经济发展一直为香港带来巨大的机遇和发展空间。＂曾俊华说。

他指出，随着内地经济结构的改变，由投资转变为消费拉动的经济发展模式，亦会带动内地对服务业的需求上升，为香港这类以服务业为主的经济体创造新的商机。

＂因此我深信香港当前面对的絶不是中国风险，而是中国机会。＂他说。

政府发言人表示，穆迪的新闻稿中关于内地干预香港的政策制定和落实，以及因与内地政治连系而产生政治风险的意见，纯属猜测和主观陈述，缺乏理据支持。（完）

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