香港《文汇报》：居安思危应付未来经济挑战

（12月16日社评）

国际货币基金组织(IMF)昨日发表报告，认为香港具备强大能力，应付未来经济挑战。香港的金融抗压能力获得IMF的肯定，有助稳定本地市场信心。但面对美国加息、外围经济不明朗等不利因素，特区政府还须居安思危，提高危机意识，积极推动香港经济发展，增强金融实力，以应对外围经济风险。全社会亦应摆脱政争，聚焦发展经济、改善民生。

虽然香港曾多次受到环球金融市场震荡的冲击，但整体经济及金融体系具备较佳的承受能力。受惠于灵活的施政以及具前瞻性的监管标准，本港实际盈余超出财政预算盈余，令财政储备增至本地生产总值的35%，银行业的资本充足率亦超出《巴塞尔协定三》的水平。在今年夏季股价及人民币汇价波动加剧期间，香港金融市场仍能保持有序运作，充分展现香港金融体系的抗压力。香港经济亦在逆势中稳步向前，据IMF预测，2015年本港经济可维持约2.25%的增长。

应该看到，香港金融体系能够在全球经济不明朗下保持稳健，与特区政府审慎理财，以及近年适度有为，不断夯实本港金融、经济基础息息相关。香港作为细小的外向型经济体，为了保护金融和货币市场稳定，自1983年开始实施联系汇率制度。联汇制度多年来为港元提供了稳定的支撑，减低了进出口商与投资者面对的外汇风险，成为金融市场的「定海神针」。另外，政府推出的一系列以家庭及中小企为对象的逆周期措施，包括宽减税务、支援中小企融资、宽免物业差饷，以及额外津贴弱势社群，推动本地生产总值增加。而针对近年物业价格飙升过快的问题，当局一方面积极觅地，千方百计增加土地供应，另一方面推出压抑需求的辣招，降低了银行体系因物业价格大起大落而面临的风险，保障了银行体系安全和稳定。

香港经济未来的主要挑战，包括美国即将加息、物业市场可能出现大幅调整，以及内地经济新常态下增速放缓。因此，特区政府必须抓紧时间和机遇，全力提升香港在经济和金融方面的应变能力，维护良好营商环境，吸引更多外来投资者。与此同时，香港社会各界应该认识到，本港社会泛政治化，政争太盛，已经影响到发展经济、改善民生，多项有益香港的大型项目建设举步维艰。这些问题严重削弱香港抵制经济挑战的能力，因此香港全社会应即时放下政争，以全体港人的利益为重，集中精力发展经济民生，共同应对潜在的市场风险。（完）