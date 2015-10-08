香港逾七成有内地业务往来的企业对于政府规管尤其担忧--调查

路透香港10月8日 - 美国运通(AXP.N)周四发布一项调查显示，香港逾七成与中国内地有业务往来的中型企业对于政府规管尤其担忧，近三成表示这是未来3-5年业务发展的单一最大挑战。

运通发表首个针对香港中型企业未来部署调查报告显示，就来年将面对环球及本地的营商挑战，40%受访者忧虑现金流并视之为最大挑战，其次是政府规管（28%）、宏观经济状况（25%）及新市场的创新或冲击（19%）。而76%与中国内地有业务往来的企业对于政府规管尤其担忧。

运通指出，“受访者表示未能剖析中国内地的未来发展，担心当局推出的是基于本能的自我保护措施，有可能对香港的企业影响甚深。”

尽管来自新市场的创新和冲击有所忧虑，香港的企业决策者深信自己的公司在未来3-5年可以保持竞争优势，过半数受访者有信心其公司能够生存。

去年中国内地及香港的经济波动，调查发现接近一半被访者表示若可重新选择的话，他们在过去12个月作出决定时会冒更大的风险，以尝试争取更多回报，只有三成受访者表示会冒更小的风险。

至于面对未来12个月，53%受访者表示会做好“未来部署”，并会投放资源于数码营销及社交媒体上；22%回应会集中执行新企业管治方案，以应付新政策需要。

调查报告指出，创新思维乃未来部署重要的一环，惟80%受访者表示公司尚未制定正式创新策略；55%认为公司欠缺领导层带领员工及业务创新；37%觉得公司目光短浅。

该项调查于8月进行，以电话形式访问了453名香港中型企业的决策者，包括行政总裁、财务总监及营运总监等，并同时作15个深入访问，受访企业年收入介乎1,500万至9亿港元。（完）