香港《经济日报》：搭港沪直通车 A股先要股改

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(4月15日社评)
市场憧憬香港将在港沪股市直通车获益极大，既吸北水利港股交投，更藉沪股通增加人民币出路。惟要实现此宏图，关键在中央能否藉此契机倒逼内地股改，重振A股吸引力。
中央上周四公布股市沪港通后，香港反应积极，有分析更指此可为香港带来上万亿元商机。惟内地反应淡静，内资投行对A股可得益多少意见分歧。中港反应存明显落差，应因内地投资者对A股信心严重不足，认为沪股直通车纵开车，外资亦未必上车前往内地。
内地市场有此观点，相信因近年内地股市出现荒谬现象，如内地经济增速连年位居全球前列，A股过去3年表现却在全球敬陪末席；内地资金泛滥，惟投资者宁可炒楼、炒农产品、买理财产品，亦不愿投资A股。
内地股民对A股敬而远之，问题核心是内地股市不规范、不公平、不透明，股民一再被坑害，不但大股东与庄家藉内幕消息舞弄股市，监管机构对新上市公司肆意圈钱亦无有效对策，内地投资者终心死而用脚投票，离开A股。
沪港通能为中港带来多大益处，除端视香港能否做好国际化、招徕更多国际优质投资者取道香港买A股外，同样关键的是中央能否善用此契机，大力推动内地股改，将监管标准和投资者保障机制，逐步和国际高标准接轨。
惟内地股市问题冰封三尺，股改难在一年半载内一蹴而就，还须在沪港通未来半年的准备期内，展现出对股改决心和魄力，并展示更清晰的股改路綫图、时间表，才有望藉沪港通挽回内地投资者的信心重新入市，令一潭死水的A股，变回交投活跃、具投资吸引力的市场。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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