香港《经济日报》：中央楼控态度含糊 徒惹后患

（8月1日社评）

中央前天部署下半年经济工作时，未再提楼市调控，市场揣测中央要稳经济、又恐地方债爆煲，遂对楼市投鼠忌器。惟内地楼泡已极膨胀，中央要拆弹就须表明态度。

中央政治局前天为下半年经济工作定调时，续强调要促楼市平稳健康发展，却没再如过去般表示要搞好楼控，外界遂觉得习李新中央领导层的楼控态度，未如上届般极度强硬。

内地楼市对中央政策极敏感，惟习李新班子上任4个多月来，既无口术遏抑楼价，实招如扩大房产税等亦了无踪影。如今中央政治局更不提楼控，市场猜测其原因或有二。

其一，中央将今年经济增长下限定为7.5%，惟上季经济增长已触及此红綫，房地产既是投资主要动力。此外，中央刚宣布审计地方债，楼市作为地方主要财政来源，中央或忧楼控会引爆地方债，只能无奈地续被楼市绑架。

其二，市场亦猜测中央正部署楼控新策略，惟有关计划或牵连太大，可能涉及财税、土地、金融，甚至新型城镇化等大规模改革，中央在拟出全盘方案前，遂对楼市低调以谋定后动。

不论中央是出于稳经济、稳地方债，抑或出招前保持低调，对楼泡沉默都是饮鸩止渴。因内地楼泡正不断恶化，如北京部分地价较香港最近拍出的一些住宅地更贵，显已超出内地民众合理负担水平。

若中央仍在筹谋楼控新招，在没有实招前就必须更清晰明确地表明续遏楼泡的决心，只有令市场接收到中央不容忍楼价续飈的态度、扭转市场对楼价只升不跌的预期，才有望换取时间策划楼控新政。中央目前对楼市的态度，只会令日后的楼控倍添困难。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。