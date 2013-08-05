香港《经济日报》：美国弱复苏 退市时间表拖长

（8月5日社评）

美股道指与标指上周五齐创新高，因就业数据逊预期，市场憧憬储局押后退市。但储局主席伯南克仍致力落实退市，惟美国经济续呈弱复苏，退市时间与步伐料将拖慢。

美股近期屡攀新高，惟论据前后矛盾。如上周五公布的上月非农新增职位仅16.2万个，市场遂指就业数据不济势碍储局退市。然而，前几天却因上季经济增长及楼市等数据佳，反映退市仅是炒家信手拈来的藉口。储局退市无可回避，惟时机、力度如何，须看清美国经济弱复苏的真象，近期有两现象反映此状态。

其一，就业数据不理想。上月美国劳动参与率降低0.1%至63.4%，反映不少求职者因找不到工作才离开职场。更惹忧虑的是，上月平均时薪及工时均见微跌，反映消费动力增长却呈落后。

其二，经济似好却罩阴霾。储局上周议息会议为经济把脉时，语气不如过去乐观，更忧债息趋升打击楼市，拖复苏后腿。且美国上季经济虽按季增1.7%，远胜市场预期增1%，惟部分原因是美国首季经济增长由1.8%，大幅向下修订至1.1%，基数下降造就增长加快的现象。

美国虽处弱复苏状态，惟伯南克应仍努力推退市。因他将在明年初卸任，故最理想的是启动善后的退市第一步，树立善始善终的历史定位。外界亦忧储局在债息低企下仍大量买债，若日后债息反弹、债价下跌，储局帐面将呈巨额亏损。

故现时的悬念，只是储局什么时候才开始减买债？减买债的幅度？储局减印钞速度较预期慢，热钱未来大半年仍有增无减，美国虽只弱复苏，但环球经济欠亮点，热钱遂源源涌入美股、恐渐趋泡沫化。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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