香港《经济日报》：捧旭日旗挺经改 安倍饮鸩止渴

中国跨境并购放缓只是暂时现象 3-6个月后有望复苏--麦肯锡
路透上海4月5日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡高层周三表示，因外汇管制等因素，今年一季度中国企业的跨境并购放缓，但这只是暂时现象，估计3-6个月后国内外汇管制可能会更加精准，中企跨境并购亦有望复苏。
(8月7日社评)
消息指日本政府拟将日军「旭日旗」认定为等同国旗，此应是首相安倍晋三有意藉此讨好右翼，以换取时间推动安倍经济学。惟安倍一再藉右翼言行玩火，势将加深日本国内与国外矛盾，对推动经改恐适得其反。
安倍虽已表明不会参拜靖国神社，但仍大玩右倾花招，固因其右翼色彩本来就极浓，惟他亦是投机政客，右翼既是日本政坛主流，愈右倾愈有利安倍凝聚政治能量。
外界亦揣测，安倍想藉此换取时间，大力落实安倍经济学的第三枝箭。但要落实第三枝箭即经济改革，却屡遇重重阻力。
一是日本自前年核灾后停用核电，改用昂贵的火力发电，令电费不断攀升。安倍虽冀尽快重启核电厂，惟民众对再用核电反弹极大。
二是安倍政府拟在明年4月将销售税由5%提高至8%，以填补财赤。惟日本国民收入增长缓慢，更有5成国民收入低于5年前，反加税声音日响。
三是安倍希望藉加入美国主导的跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP），藉进一步打开门户。惟日本民众对农业与制造业将承受的冲击深感顾虑，加入TPP势难一蹴而就。
安倍向右翼靠拢，惟此实是兵行险着，未见其利先见其弊。安倍为军国主义复辟摇旗呐喊，势激起亚太尤其中韩政府与民众不满，更厌弃日企与日货。且日本政坛虽右倾，惟国民并不认同走极右路綫，故安倍若政治玩得过火，激化内部民意分歧，或有碍他凝聚民众支持。
安倍倘因政治盘算而为军国主义招魂，不但为亚洲局势更添烦乱，对日本经济改革只怕亦多生折腾，安倍机关算尽，恐将作茧自缚。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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