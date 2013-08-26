香港《经济日报》：尽大国责任 美俄须抑叙利亚化武

(8月26日社评)

因应叙利亚有动用化武迹象，美国加派战舰驻地中海，国际介入叙利亚似箭在弦上，惟美国困于“伊拉克症候”，与俄罗斯更各有利益盘算，叙利亚化武血腥恐将更血流成河。

叙利亚政府与反对派互相指摘对方动用化武，皆因动用化武或将改变国际社会对叙利亚乱局的态度，尤其美国总统奥巴马一年前已警告，叙利亚动用化武是红线。

然而，奥巴马是否真的勇于向叙利亚动武，不无疑问，此除因他在连任后，表明要将注意力集中于内政之外，更重要的是他与美国国民都患上“伊拉克症候”。美国于九一一后先后挥军阿富汗与伊拉克，至今未稳两国局势，此表明美国胜仗容易，烂局却难以收拾，。

埃及乱局亦令美国警觉，阿拉伯之春带来的未必是对美国友善的政权。相信正因如此，奥巴马近日表示，向叙利亚动武，美国或被拖进代价极高昂的对外干预，且可能衍生更大的地区仇恨。

但对自居世界警察的美国而言，又不能对化武屠杀平民袖手旁观，故奥巴马最希望是通过联合国议案，制裁以至多国出兵叙利亚维和；然而，此很可能又再遭俄罗斯反对。

此前俄罗斯已三次否决联合国安理会对叙利亚的议案，此因叙利亚除了是俄国在中东少有的盟友、叙利亚塔尔图斯港是俄国在独联体以外唯一海外军事基地外，亦是其防范“颜色革命”向独联体推进的屏障、与美国在中东角力的杠杆点。

但叙利亚内战已造成无数死伤，美俄虽各有计算，但已是时候向国际显示大国责任，安理会达成议案派出维和部队，抑止叙利亚再现化武屠杀。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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