香港《经济日报》：CEPA双赢 开小门还要开玻璃门

（8月30日社评）

中港昨签署CEPA新补充协议，最惹关注的两地基金互认虽未落实，惟在金融、检测等领域仍见亮点。内地政策大门敞开、地方小门亦渐开启，还须打开各行业潜规则玻璃门，此既利港，更助内地服务业现代化。

外界最关注的是两地基金互认安排，助香港金融业打入庞大的内地资产管理市场。内地仅同意积极研究，此应因个中涉两地监管差异等难题，难一蹴而就。惟CEPA 10仍有其他亮点，如香港证券公司在内地设合资券商，持股和牌照限制获放宽等。

CEPA 10部分安排，亦已与EFCA看齐。但CEPA仍要面对政策大门打开、地方小门未开的老问题。如内地在资格认证、规管准则等仍存障碍；亦有香港金融业等反映部分优惠措施落实进度缓慢。

随着大门、小门不断打开，不少港商进军内地仍遇无形“玻璃门”阻拦，即受内地潜规则掣肘。如建筑业方面，内地建筑项目利益纠结，港商质量纵优胜，仍难得其门而入。其他如医疗、法律、会计等亦遇类似障碍。

“玻璃门”似有利内地经济，惟此却妨碍内地通过港企与专才的参与。中央已把发展现代服务业，作为打造中国经济升级版的关键，CEPA正好让内地服务业藉加强和港商良性竞争。

况且，内地经济要升级，必须加大开放程度，各地更力争建自贸区，藉加强服务业开放推动经济，此意味内地服务业将面对更多国际挑战者，CEPA正好助内资企业加紧练兵，加快和国际服务业接轨。

因此，港商固应紧握CEPA扩阔的机遇，力展专长，惟内地更应尽快打开小门与玻璃门加快提升服务业水平，创造中港互利双赢。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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