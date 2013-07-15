香港《经济日报》：中央纵稳经济 新思维策略变

（7月15日社评）

内地今天公布上半年和第二季经济数据，各界高度关注经济增长会否滑出北京定出的目标下限，迫使中央推出稳经济措施。

稳经济措施或有，但会是针对局部或促进经济转型的定向药方。在内地公布第二季经济数据前夕，出现触动市场神经的小风波，就是财政部长楼继伟在美国表示，有信心今年全年国内生产总值增长可实现7%的目标，官方新华社即日将楼继伟说的实现增长7%目标修正为7.5%。

新华社急作修正，皆因总理李克强上周提出底綫论，即「经济增长率、就业水平等不滑出下限」，外界理解底綫是官方设定了的7.5%，并认为若今天公布的第二季经济增长低于7.5%，中央便会出招经济维稳，故外界高度关注楼继伟所言是否代表中央已将目标下调至7%，市场神经大为紧绷。

故7.5%与7%相差虽仅半个百分点，中央亦不得不出手平复市场情绪。

基于内地属规划经济，政府政策主导经济走向，市场如此反应可以理解，惟不能忽略的是现已今非昔别，就是在粗放经济百病丛生且积累至危机水平下，习李已开始认真忍痛动手术治理，一个明显象征就是对经济增长放缓的容忍。

李克强虽提出底綫论，但此只意味要稳住底綫，而非过去经济放缓便大打补针催谷，故即使内地经济增长在第二季或第三季低于7.5%，并不代表中央会大举出台强力刺激措施；推出的亦是具针对性与促进经济转型。

因此，重点不是7.5%抑或7%，亦不是经济维稳与否，而是北京稳经济思路已变，投资者不宜以旧思维去解读中国经济的新形势。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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