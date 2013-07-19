香港《经济日报》：遏楼价需打心理战 中央要实招

（7月19日社评）

中央习李新领导层接班4个月，内地楼市炽热不减，楼价已连涨13个月。惟中央既无楼控新招，资金又续泛滥，楼市泡沫已极凶险，拆弹刻不容缓。中央必须多管齐下，守好资金与供应闸门，扭转楼价只升不跌的心理预期。

楼价仍如出柙猛虎，背后至少有两大症结。其一，习李新班子上场初期楼控取态不明，房企与地方政府等遂藉政策真空期，抢先大力推高楼价地价。其二，内地资金仍续泛滥，惟内地股市低迷、中央又大力整顿理财产品，天量游资苦无出路，更潮涌向楼市。

中央必须尽快多管齐下，打好心理战，扭转政府无招、楼价只升不跌的心理预期，关键是守好资金与供应两道闸门。要守好资金闸门，中央要堵亦要疏，一方面要严控资金藉银行贷款、理财产品等大量流向楼市，以免为房企、地方诸侯等提供不绝弹药，续推高楼价地价；另一方面则须引导游资由楼市，转为投资有利经济健康发展的新产业、新科技等。

至于供应闸门方面，中央固要在增加土地供应、增建保障房等着手。惟要防止新增的土地又被房企囤积居奇，中央必须推出更严格的行政措施，惩罚刻意囤地、囤楼的房企，以激活楼市供应量。

中央要遏楼泡，必须扭转市场对楼价只升不跌的预期，只有打好资金和供应的组合拳，才能彰示中央拆楼市炸弹的决心和魄力，才有望打好这场心理战。否则已严重膨胀的楼泡一旦爆破，导致银行呆坏帐急增、地方政府收入大减、人民财产大量蒸发，对内地经济、社会以至政治稳定，将带来极严重冲击。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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