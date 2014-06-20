香港《经济日报》：储局加息迷踪拳 撑复苏遏泡沫

(6月20日社评) - 储局议息会议前晚结束，一如预期再减买债100亿美元，市场焦点是耶伦在会后记者会大扮鸽派，表示目前无加息时间表，为加息预期降温，除刺激美股标指前晚再破顶，对息口敏感的本港地产股等亦造好。惟与其说储局淡化加息预期，更贴切应是大打加息迷踪拳，对加息时机释出矛盾讯号。

耶伦出口术淡化加息，实际上储局却料加息步伐将加快，应反映在加息前的过渡期中，储局既怕市场对加息太惊，又不希望外界对加息完全不惊。

储局忧市场太惊加息，因储局7年量宽的首要目标，是力振美国稳步复苏。若市场的加息预期不断升温，对利率趋升过于惊恐，势挫伤企业投资与民众消费信心，更关键是恐窒碍美国楼市回暖，打击美国复苏势头，此应是耶伦刻意淡化加息预期的底因。

但另一方面，储局亦忧外界完全不惊加息，因经储局7年量宽后，美国资金仍极泛滥，令美股、美债出现泡沫，若投资者还过分心红，罔顾一旦加息对金融市场的冲击，继续吹大股债泡沫，储局深忧若明年中启步加息时，投资者才瞬时惊醒，或酿金融市场大震荡。

因此，耶伦的密底算盘，实是要藉看似矛盾的加息讯号，让市场对加息既不要太惊慌，亦不要毫无警惕，如此才可续撑美国复苏，好待明年经济趋好转后，储局便可顺利加息以退市。

故投资者要懂预估储局的加息步伐，更要观察及掌握市场是否如储局所愿，对加息既勿太惊恐而又非不知惊，一方面能续增投资与消费、另一方面又对股债泡沫高度警惕。此高难度平衡术能否如愿成功，正是储局与美国经济的最大挑战。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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