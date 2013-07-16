香港《经济日报》：中央稳增长 清瘀血更须造新血

（7月16日社评）

内地第二季经济增速降至7.5%，外界对中央能否守住7.5%的全年增长目标存疑。中央要稳经济，须引导资源建立新增长引擎，才能避免经济滑出底綫而被迫再走粗放发展老路。

国统局虽指经济减速属中央主动调控的结果，惟多家机构忧虑中央年初定下全年经济增长7.5%的目标，难以达到，昨再调低今年内地经济预测。国务院总理李克强上任近4个月来，持续采倒逼手段，治理近年粗放式发展的沉疴，如上月制造钱荒。中央不惜逼经济转型，但亦冀下半年经济能守底綫，清瘀血外，更必须建立新引擎造血，此需在投资与消费两方面有新作为。

投资方面，经济转型并非只求降低投资，关键应是投资要由过去的大白象工程，转投促进转型升级的领域。如李克强再三强调要以人为本，将资源投向保障房、医疗等，才能发挥城镇化提振内需的效益。

消费方面，内地城乡居民收入持续高增长，民众并非没能力消费，惟在看病难、上学难、住房难等大山拦阻，遂倾向多储蓄、少消费。只有在社会安全网加大投资，才有望释放消费潜力。

惟此极考中央拿捏，因中央若把有形之手伸得太长，恐令一些经济新增长点误踏粗放发展老路。

破旧更要立新，中央仅做了第一步，接下来的关键是既要引导资金与政策推动有效益的领域，以形成经济新增长点、更要善用市场力量，发挥经济新引擎的效益。 否则经济放缓失速、转型又不果，中央为保社会以至政治稳定，便可能重走老路，经济转型既成镜花水月，更恐埋下更大的经济与社会炸弹。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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