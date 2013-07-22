香港《经济日报》：安倍挑衅有增无减 北京要反制

（7月22日社评）

日本首相安倍晋三的执政联盟，昨在参议院改选中胜出，反映他藉挑衅北京谷票的策略奏效，他在选后为争美国、右翼与国民支持，挑衅仍难休。中国基于民情国情，不容对日示弱，只有牵制美国、串连亚洲各国，才有望突围。

安倍本人固右倾，惟对政客最重要的非个人政见，而是怎谋最大利益，安倍选后对华势强硬，因这在三方面可赢政治本钱。

一是美国支持。美国要重返亚洲，但不想与北京正面冲突，要找马前卒在区内牵头围堵中国，日本无疑是首选。二是右翼支持。日本政坛向来右倾，安倍要推动安倍经济学，甚至提高消费税、重启核电厂等争议政策，右翼势力不可或缺，他修宪建军、挑衅中国，可讨好右翼。三是国民支持。安倍上任后推弱日圆、谷股市，为经济暂打补针。经济短期难有建树，安倍要藉渲染中国威胁，凝聚国民振民望。

故安倍选后势续对华进逼，尤其若其民望下降，对华势更硬，北京对日实不容存幻想。北京要成功反制安倍，还有两关键。

其一，牵制美国。要遏安倍气焰还看华府，中国虽无实力对美施压，惟仍能在经贸或地缘政治等问题对美稍让利，令华府在自身利益考量下，促安倍莫过分。其二，串连亚太。北京须争区内支持，在东北亚加强与南韩、俄罗斯关系，在政治、军事上抗衡美日同盟；亦要连结东盟，在东南亚阻截日本藉笼络菲、越等遏制中国。

日本挑衅、美国围堵是中国在亚洲外交的首要难题，只有化解这些压力，才能取得亚太和平环境，让中国发展与崛起。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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