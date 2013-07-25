香港《经济日报》：撑民企稳经济 加力破国进民退

（7月25日社评）

国务院总理李克强昨为稳增长推三招，包括降小微企业税负、稳出口、向民企开放铁路建设，既稳就业，亦促民企发展。但中央须加强政策力度，打破国企垄断资金与市场，才有助经济长远升级转型。

在中央订出今年经济不低于7.5%增长下限后，李克强昨主持国务院常务会议，即部署三招措施。中央此三招，实释出两大讯号。

一是中央虽力稳经济、保就业，惟明显要摆脱过去的旧路；二是此三招都指向民企，无疑要摆脱过去撑国企以挺经济的做法，加快推动民营经济发展。

上述措施方向正确，中国经济要攀上更高台阶，就必须让民企不断壮大，才能进一步释放市场力量。

然而，昨公布的三招或能为民企吊命，却远未足让民企生根茁壮，因“国进民退”不断恶化，大部分基建项目都由国企包揽，天量资金又大量流向国企，民企尤其小微企业的生存空间，却被更严重挤压。故中央要振兴民企，必须扭转国进民退，此应有两关键。

其一，引导资金助民企发展。过去内地银行信贷资源倾斜国企，民企难觅融资，中央须推出更有力措施，促金融业挪腾资金扶持民企。

其二，落实打破垄断政策。李克强昨表示要向民企开放铁路建设市场，但中央曾在2005年及2010年两度推“36条”措施，向民企开放电信、铁路等垄断行业，惟受国企等利益集团力阻难以落实。故李克强还要有手腕，才有望真正打破垄断。

因此，中央除纾减民企当前的经营难题，更须在资金与破除垄断两方面，治理国进民退，否则民间经济潜力不断被扼杀，将严重阻碍中国摆脱中等收入陷阱。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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