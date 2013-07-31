香港《经济日报》：储局主席成利益之争 势累全球

（7月31日社评）

美国联储局正举行议息会议，惟美国政金界最炽热的争议及争夺，是伯南克明年初退任后，由谁继任主席。国际最关注继任人能否稳当退市，但现时副主席耶伦与前财长萨默斯就继位的竞争，凸显的却是华尔街的利益之战。

由于美国如何退市势掀动国际金融与经济，国际社会亦希望由最审慎行事、最能镇住局势赢取市场信心、最具创意灵活应对的能者，来接任做好退市重任。然而，国际社会虽有此期望，可惜下任储局主席之争却是政治斗争，远多于美国经济以至全球经济安稳的考量。

此因萨默斯横里杀出，盛传是华尔街担心，若由长期负有监管金融业责任的耶伦继位，势将加强监管金融业，不利金融大企拼尽创意、大展拳脚。事实上，储局本月上旬便联同另外两大银行监管机构，建议显着提高8大美资银行的资本对资产比率。亦有消息透露，储局正研究应否禁止银行持有大宗商品，此势妨碍银行进行大宗商品交易业务。鲁宾等力推萨默斯出任储局主席，以保华尔街利益，耶伦的支持者亦非省油的灯，参议院三分一的民主党议员已联署，促请奥巴马提名耶伦继任。

储局主席之争公开白热化，成为华尔街与非华尔街势力之争，政治已凌驾经济、才干考量，此对用人唯才、对顺利退市恐都非好事。美国近年屡因政治争斗，如在财崖谈判、债务上限等，漠视美国以至国际利益，国际社会只能无奈作壁上观，惟若因储局主席人选失当，令退市出错，那全球又要同受池鱼之殃。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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