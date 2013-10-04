香港《经济日报》：美党争打乱退市 伯南克难强求

10月4日社评

美国总统奥巴马拉拢华尔街向共和党施压，以免债限谈判破局，惟党争使政府停摆，储局主席伯南克已难强求明年初离任前，启动减买债计划；相信他亦无意再强求。

奥巴马前晚和华尔街巨头会面，拉拢他们向共和党施压。华尔街今次倾向支持白宫，关键是茶党等共和党内极右派玩过火，无疑拿华尔街利益作政治豪赌。共和党大金主的华尔街施压，应有助共和党的中间派、温和派摆脱少数强硬派骑劫。然而，美联储退市步伐仍无可避免地被打乱，伯南克对退市已难强求。

事实上，美联储上月没宣布减少买债，主因之一便是两党财政争拗势损经济前景。现时两党将预算案和债限谈判捆绑，意味美国政府关门可能长达3周或以上，那美国第4季经济增长势受挫，恐难说服市场启动减买债步伐。

若政治僵局拖得愈长，民众消费信心、企业投资信心势削弱，若消费者和投资者在未来两三个月续捂住荷包观望，将令伯南克难冒进退市。

伯南克亦可能已无意强求退市。过去他显得急于退市，此因储局新主席人选变数极大，他冀在任内为继任者画出更清晰退市路綫图。惟奥巴近日表明将提名的新主席人选会维持伯南克的「明智政策」，伯南克可安心将退市行动交棒给继任人。

美国政争何时破冰尚待观察，惟除非政争出乎意料地迅速解决，否则储局实难在本月底的议息会议后起步退市；12月中的议息会议会作何决定，还须端视政争对经济和市场信心的冲击，伯南克现时都只能见步行步。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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