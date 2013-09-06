香港《经济日报》：内地频诞地王 房策放任埋祸

(9月6日社评)

香港财团昨高价夺得上海商业地王，此应因港商在资金实力与发展商厦经验，均胜内地房企。惟全国各地频现地王，凸显内地楼泡续胀，中央若冀以市场自我调节促楼市软着陆，危险极高。

上海昨拍卖一幅徐汇区商业土地，被誉为上海市区仅余黄金地块，该地以217.7亿元人民币的天价由香港财团夺得。应留意的是，该上海地皮的竞投过程中，参与角逐的四强均为港资与英资，最终更仅剩两家港商争逐。

因该地皮将发展商厦及商场，投资回本期长。内地房企却倾向滚动式发展，即以小量资金起动项目，此巨型项目显不符其脾胃。

近日内地多个城市均现新地王。惟令人不解的是，中央却对楼控续沉默，甚至未如过去般，促地方拆细地皮，又或采暗标等更低调的方式卖地，防地王再现。

总理李克强多次重申要发挥市场力量，或因如此，他遂未有如上届政府过去般，藉限购等行政措施力遏楼价，而是采市场化措施增供应，一方面加快保障房建设；另一方面则藉加推土地以抑楼价。

然而，楼市却极易受市场预期与气氛牵动，市场已渐认为中央对楼市采放任态度，未来楼市势更易升难跌，楼市气氛更如火上加油，加剧楼泡胀势。

以国际经验来看，楼市在市场力量下软着陆的案例不多，硬着陆教训却不少，如日本楼泡在90年代爆破后20多年未脱迷失；美国楼泡爆破更造成全球金融海啸。

中央须明白，内地楼泡已极严峻，既成经济金融大隐患，更恐冲击中央威信与社会稳定。中央将如何平衡市场与政府角色，将是楼市后向、中国经济健康发展的关键。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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