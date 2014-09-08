香港《经济日报》：“金九银十”抑“铜九铁十”左右宏调

（9月8日社评）

内地楼市迈入「金九银十」的传统旺季，惟各界并不看好，认为发展商势以价换量以回笼资金。系于「金九银十」却不止楼市，更因关乎内地经济能否软着陆，而左右内地宏调政策。

内地楼价下跌由三、四綫城市烧向一、二綫城市以至京沪广深等主要大城市，引起楼市泡沬是否爆破的忧虑，而踏入九月更进入关键时期，因9月与10月传统上楼市价量俱旺，被誉为「金九银十」，是现时楼控政策松绑能否稳住楼市的温度计。

惟情况似难乐观，外界担心今年「金九银十」会变为「铜九铁十」。此担心并非无因，据一些统计，截至7月底止，35个一至四綫城市商品住宅库存升至约3亿平方米，需逾22个月消化。

面对销售压力，尤其今年至今楼市普遍滞销，内地发展商趁传统的「金九银十」促销不难理解，如北京本月便有39个新盘推出，惟大量盘源涌现，发展商便不得不降价竞争，恐对楼价造成更大压力；而楼价若明显下调，在买升不买跌的心理下，成交量恐亦难追过往。

正因楼市能否软着陆事关重大，「金九银十」会否沦为「铜九铁十」构成更大楼价调整重压，便十分关键。可以预期，若楼市尚算温和调整，中央仍可维持目前微刺激的做法，惟若「铜九铁十」则中央很可能要改稳经济策略，在楼市、货币与财政政策上打补针了。(A12)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。