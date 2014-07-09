大和对香港经济看法负面 但指＂占中＂会致毁灭性后果太夸张

路透香港7月9日 - 再有投行就可能发生的＂占领中环＂事件对香港的影响发表报告，大和总研指出，过去多年来香港亦曾发生一些大型的公众示威活动，但鲜有出现暴力和混乱情况，指＂占中＂会对香港带来毁灭性后果太夸张。

该行表示，对香港经济持负面看法，并非因为占中而是其他原因，包括香港涉及对中国的信贷风险，以及美联储政策正常化对本地经济带来的压力。此外，司法独立可能受到侵蚀将会是另一个主要关注点。

大和对香港2014年和2015年的本地生产总值（GDP）增长预测分别为2%和1.8%，即使今年稍后发生占中，也看不到有修订预测的需要。

报告称，除了1967年因当时社会情况恶劣且贪污严重而发生一场严重暴动外，香港过去多年来的大型公众示威活动均鲜有出现暴力场面。

＂占领中环＂由＂让爱与和平占领中环＂运动（和平占中）发起，目标是争取香港2017年普选行政长官，选举制度须符合国际社会对普及和平等的选举要求等，假如政府提出不符合国际普选标准的选举方案，有关方面将进行＂占领中环＂，藉此瘫痪香港的金融中心，向当局施加政治压力。

和平占中运动于6月20-29日发起非官方的全民公投就三个民间建议的2017年普选行政长官方案进行投票，有近80万名香港市民参与投票。香港政府表示，这项投票并没有法律效力，并重申在考虑政改建议时，必须依法办事，对于社会人士提出的＂公民提名＂建议，在法律上、政治上及实际操作上都难以得到落实。

大和表示，对于香港和北京方面在最后关头能就普选方案取得共识仍抱希望，但即使未有共识，而＂占领中环＂事件一旦发生的话会导致毁灭性后果的说法是过于夸张。

汇丰此前亦发表报告，将港股的投资评级降至＂减持＂，因担忧倘出现＂占领中环＂行动，将可能影响香港与中国内地的关系，并损害经济，引起市场上极大回响。其后该行再发表一份更详细的报告，补充下调港股评及的原因亦包括关注到香港住宅楼价转弱，访港内地旅客减少，以及美国可能加息等因素。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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