香港《经济日报》：评级优待美国 美债长城恐自毁

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
（10月17日社评）
美国债务违约危机未解，评级机构惠誉昨将其列入负面观察名单。美国政争不绝，若非依仗金融霸权应早失AAA评级。若美续玩火，美元、美债失独大地位仅迟早问题。
惠誉昨将美国列入负面观察名单。金融市场此时反应不大，底因应有二。
一是周四死线并非真正大限。华府储备料可撑至下周初，且美国政客向来不见棺材不流泪，最新消息称参院已达成协议。
二是美债霸权仍可恃。2008年金融海啸后，环球不是没考虑美元、美债替代品，惟环球的AAA评级国债买少见少，更没产品具美债般的巨大胃纳，故仍难撼动美债霸权。
此反映一不公现实，就是假如美国的政经困局在其他国家上演，这些国家早被降级。惠誉和穆迪续给美国AAA最高评级，无非是相信其赖债风险低，惟美国两年前几乎因政争赖债，现又掀违约危机，两大评级机构的信心是否盲目地高？
然而，投资者对评级机构的举动却不容轻视。因不少主权基金和退休基金的投资策略有严格限制，不会投资少于获两个AAA评级的产品。若美国政争玩出火，评级机构或须抛售美债，添环球金融市场动荡。
且美国政争累经济已成常态，市场对美债的信心正一再受挫。
虽然市场对美债的信任何时才达临界仍难逆料，惟长此下去，信心一日比一日少，逆转仅迟早问题。何况欧元、人民币等正筹谋挑战美元霸权。美国政客若不断玩火，待欧洲与中国解决当前问题，届时美元、美债地位势有被追上的一天。
上述情况虽是漫长过程，不会在短期内出现，惟若时机成熟，市场对美债的信心崩塌，环球金融秩序势改写。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透上海4月13日 - 国际咨询公司贝恩周四表示，由于经济增长放缓、估值偏高等原因，2017年大中华区私募股权市场环境充满挑战，不过以阿里巴巴和腾讯等为代表的科技巨头，投资热情仍不会降温。
因美国附属公司Westinghouse核电厂发展项目一再延误和严重超支而身陷财困的日本东芝集团，本周首次承认可能无法经营下去。东芝于周二日本股市收市后公布截至去年底九个月业绩报告，惟负责核数的PwC Aarata在财务报表中加入免责声明，强调无法对业绩报告表示意见，同类事件在日本上市大企业中史无前例。