香港《经济日报》：评级优待美国 美债长城恐自毁

（10月17日社评）

美国债务违约危机未解，评级机构惠誉昨将其列入负面观察名单。美国政争不绝，若非依仗金融霸权应早失AAA评级。若美续玩火，美元、美债失独大地位仅迟早问题。

惠誉昨将美国列入负面观察名单。金融市场此时反应不大，底因应有二。

一是周四死线并非真正大限。华府储备料可撑至下周初，且美国政客向来不见棺材不流泪，最新消息称参院已达成协议。

二是美债霸权仍可恃。2008年金融海啸后，环球不是没考虑美元、美债替代品，惟环球的AAA评级国债买少见少，更没产品具美债般的巨大胃纳，故仍难撼动美债霸权。

此反映一不公现实，就是假如美国的政经困局在其他国家上演，这些国家早被降级。惠誉和穆迪续给美国AAA最高评级，无非是相信其赖债风险低，惟美国两年前几乎因政争赖债，现又掀违约危机，两大评级机构的信心是否盲目地高？

然而，投资者对评级机构的举动却不容轻视。因不少主权基金和退休基金的投资策略有严格限制，不会投资少于获两个AAA评级的产品。若美国政争玩出火，评级机构或须抛售美债，添环球金融市场动荡。

且美国政争累经济已成常态，市场对美债的信心正一再受挫。

虽然市场对美债的信任何时才达临界仍难逆料，惟长此下去，信心一日比一日少，逆转仅迟早问题。何况欧元、人民币等正筹谋挑战美元霸权。美国政客若不断玩火，待欧洲与中国解决当前问题，届时美元、美债地位势有被追上的一天。

上述情况虽是漫长过程，不会在短期内出现，惟若时机成熟，市场对美债的信心崩塌，环球金融秩序势改写。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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