香港《经济日报》：助网企上市 要巧思保小股东

(9月27日社评)

阿里巴巴拟舍港赴美上市，港交所或失千亿大生意，市场却罕见地有共识，撑港交所扞卫同股同权原则，以保小股东权益。惟科网企业同股不同权在国际间并不鲜见，未来香港应如何处理这类公司的上市诉求，监管机构有责积极提出解决办法。

阿里巴巴赴港上市计划传触礁，原因应是该公司拟采合伙人制，即由少数股东紧抓董事会人事，香港监管机构忧同股不同权，恐损小股东权益，阿里巴巴与港交所谈判拉锯数月无果，或转赴美国上市。

阿里巴巴千亿上市大计虽失诸交臂，市场却罕有地未感可惜，甚至连素以利润为重的外资投行亦指此或对港交所有短期负面影响，惟港交所坚持同股同权原则，不愿为利益放松保护小投资者的公司管治高标准，长远反有利其发展。

因不少近年冒起的科网企业，其公司管治有别传统企业，这些企业多由几个志同道合的年轻人发起，再觅风险投资基金入股壮大，其创办人持股比例或不高，但创办人若不再当舵手，恐对其发展构成更大冲击。

科网企业上市将是一大重要板块，香港监管机构未来应如何处理这类企业的上市申请，实不可回避。若要吸引更多科网企业在港上市，可参照过去为新创企业订立另类规则的创业板般，另设科技板；又或考虑如美国般让同股不同权企业上市，却利用小股东集体诉讼机制，制衡企业领导层。

监管机构固须以投资者利益为先，亦要追上市场趋势，在平衡小投资者利益和金融市场长远发展下，不断完善市场规则，才能令香港股市在愈趋激烈的国际竞争中保优势。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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