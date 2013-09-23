香港《经济日报》：重判薄熙来 还须制度反贪

(9月23日社评)

前重庆市委书记薄熙来昨被判无期徒刑，量刑较过往案例重，此或因薄在庭上推翻证供，惟外界猜测政治因素居多。要民众相信中央真心反贪腐，而非政治斗争，关键是迈出制度反贪的脚步。

薄熙来官至中央政治局委员，中央以贪腐罪名拘控重判，惟外界恐未因此而对内地反腐大增信心。此因外界质疑，检控薄熙来的具体控罪是经审慎政治考量。薄熙来案固令外界无限联想，内地接连拘控石油业高层，亦惹来社会两种看法。

乐观的认为，此反映习李新领导上场后，对反贪腐动真格。且在石油业大力反贪腐，更是要去除国企改革与开放垄断行业的拦路石，为经改与公平正义开路。

惟内地社会亦有抱疑的声音，担心反贪背后，除了是新领导上场要立威外，还涉及政治斗争，拘控5名与中石油相关高官，是要打击「石油帮」以至其政治靠山。

民众有这两种想法，并不令人意外，一方面是贪腐太厉，民众深冀习李大力肃贪；但另一方面依内地过去历史，反贪往往只是权力斗争手段。且习李在反贪制度建设上尚未见举动，民众担心缺乏制度支持下，一旦运动热潮过后，贪腐不但又再卷土重来，更会陷入贪官前仆后继、贪腐弄权更深更广的覆辙。

中国要真正迈向和谐社会，反贪就要避免落入质疑者所忧虑的运动模式，要着力建立反贪制度，包括官员财产申报制、阳光法等，令反贪能够落地生根。因此，内地反贪的关键而是反贪制度建设，故民众高度关注，将于11月举行、传以反贪腐为重心的三中全会，能否在制度建设上迈出步伐。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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