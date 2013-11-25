香港《经济日报》：中国争东海空域 抗美日围堵

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
（11月25日社评）
中国划定东海防空识别区，此应因美日围堵有增无减，遂以法律战扞衞钓岛权益。此或推高东海紧张气氛，惟只要中美续斗而不破，军事冲突失控风险仍有限。
中国国防部前天划定东海防空识别区，将钓岛空域纳入。防空识别区并无主权意义，惟中方可主动识别、追踪、拦截进入此区的飞机，其划界和日本识别区重叠，明显针对日本。除日本向中方严重抗议，美国反应激烈。
中方此举形同宣示其空防力量，已突破第一岛链，挑战紧握区内制空权的美国，势推高中美日在东海对峙的紧张气氛。惟东海的军事冲突风险，却未明显提高。因中方此举用意，是藉法律战扞衞国家利益，中方就极力反围堵，包括藉法律手段和美日角力。
今次划定东海防空识别区，就将法律战綫由东海海域延伸至空域，进一步确立中国在区内“正常存在”的事实，以增加法律筹码。且今次中方主动出击，更应是北京预视美日的围堵，在未来一年势有增无减。
美国虽在2010年提出重返亚洲，现实上却深陷中东泥淖分身不暇。惟美国积极从中东抽身，棘手的伊朗核问题昨亦达阶段性协议。而日本首相安倍晋三推“安倍经济学”，一年以来成效有限，右倾的安倍有很大诱因在东海加力挑衅中国，以分散国民对内政的不满。
但日本背后的美国仅希望压制中国发展以利己，无意冒两败俱伤的风险。区内紧张气氛料将升高，且中日在东海一带军事活动势增，意外擦抢走火的风险确不得不防。惟本质上，只要中美均不愿翻脸，演成军事冲突的可能性仍不高。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透上海4月13日 - 国际咨询公司贝恩周四表示，由于经济增长放缓、估值偏高等原因，2017年大中华区私募股权市场环境充满挑战，不过以阿里巴巴和腾讯等为代表的科技巨头，投资热情仍不会降温。
因美国附属公司Westinghouse核电厂发展项目一再延误和严重超支而身陷财困的日本东芝集团，本周首次承认可能无法经营下去。东芝于周二日本股市收市后公布截至去年底九个月业绩报告，惟负责核数的PwC Aarata在财务报表中加入免责声明，强调无法对业绩报告表示意见，同类事件在日本上市大企业中史无前例。