香港《经济日报》：中信来港借壳 显港国际优势

（3月28日社评）

大型央企中信集团借壳中信泰富，在港整体上市，为中央新一轮国企改革揭开序幕，凸显香港在内地改革开放的独特角色。香港要抓好今后的机遇，关键在不断提升国际化优势。

中信集团整体上市，中央不选内地选香港，有客观原因。内地股市续陷低迷，市场胃纳严重不足，去年全年内地股市融资仅2219亿元人民币，难应付今次般的巨额交易。

至于国外金融中心与香港都有足够胃纳，吸纳这类巨无霸级交易，并为国企引入更多国际投资者，藉其先进经验提升管治。惟香港上市国企已逾百家，中央对香港金融监管与游戏规则已极熟悉，故香港相对其他海外市场明显有远为优厚的国企整体上市基础。更值注意的是，今次交易对香港有两个重要意义。

其一，香港仍是投资中国的最佳窗口。中信集团来港整体上市既属国策，其他大型央企亦可能以类似方式来港整体上市，大动作势续有来，此不但将进一步做大香港股市，更向国际宣示，香港仍是捕捉中国机遇的最佳市场。

其二，中央惠港方针未变。今次交易足可反映，只要香港能满足内地改革所需，提供独一无二的平台，中央仍乐于以香港作为改革试验田，相关中港互惠政策仍会继续推进。

今届中央习李领导层的改革意愿强烈，大量经改、金改皆待试点推行。香港要更好把握此机遇，除要设法增加中港互信，香港更需发挥好自身优势，尤其强化国际都会的特质，如此才能成为中央引进国际企业、资金与经验的最佳渠道，内地企业走向国际的桥头堡，让香港的国际金融中心地位更难被取代。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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