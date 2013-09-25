香港《经济日报》：经改慢火煎鱼 货币不紧亦不松

(9月25日社评)

人民银行昨增逆回购放水规模，反映中央无意再制造钱荒。惟此不意味内地货币政策将趋松，在美国退市悬而未决下，货币政策不紧不松，才是上策。

内地银行第三季的季结在即，加上十一黄金周临近，内地资金流动性例必趋紧，市场忧虑会否出现如6月底般的钱荒之际，人行昨藉逆回购释出880亿元人民币，暂减市场忧心。

中央不再自制钱荒，凸显总理李克强的经济政策思路，就是不乐见流动性问题为经济添烦添乱。一方面，若再现钱荒恐为经济添烦，且6月钱荒既已令外界明白中央整顿银行的决心，便无再制钱荒的需要。

但另一方面，银行资金管理不彰等诸多问题尚待解决，若再松银根势招来资金进一步泛滥之乱，故中央货币政策更无趋松意图。

中央亦明白，无论解决货币供应过量或促银行盘活存量，均须长时间改革才能实现，此正需要中央慢火煎鱼。

况且，内地货币政策仍受制于一外部变数，就是美国退市悬而未决。上月内地外汇占款增加273亿元人民币，结束连续两月减少的走势，惟上月外商直接投资增速却大幅放缓，热钱是进是出表现极飘忽。

美储局何时减少买债？届时中国会否如印尼般，外资现急撤，还是因中国经济在新兴国中独好，反成热钱避风港？因此，目前中央上策是保持中性货币政策，不从紧也不偏松，待热钱流向渐清晰下，再谋定后动。

不但货币政策如此，中央其他经济政策与改革，亦将以中性为主调，既不力谷、也不过紧，令经济在中央设定的上、下限之间稳步前进，如此才能营造最有利推行经济改革的平稳环境。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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