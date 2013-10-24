香港《经济日报》：中央求稳健 货币政策不松不紧

加强雄安新区建设与周边区域的规划管控 避免“千城一面”--新华
路透北京4月5日 - 针对市场热议的雄安新区建设，中国官媒新华社周二晚间发布时评称，在京津冀协同发展的大棋局中，雄安新区的定位首先是“疏解北京非首都功能集中承载地”；需加强对新区与周边区域的统一规划管控，发挥各自比较优势，才能避免同质化竞争。
(10月24日社评)
人民银行暂停逆回购放水，触发市场忧虑中央收紧货币政策。惟内地货币政策主调是不紧不松，现只因热钱进出与信贷增速，利用货币工具作技术调节，若以为货币偏紧则捉错用神。
中央的货币政策总原则，是不松不紧。国务院总理李克强上月底出席国庆招待会，以及月初出访文莱期间，已两度为货币政策定调，强调既不放松也不收紧银根。
不过，货币政策不紧不松，并不代表中央就可完全袖手，因内地货币环境极受热钱进出、银行放贷意慾影响，若中央要力保货币政策稳健，令银根不要过松过紧，就必须藉公开市场操作等工具，因时制宜作技术性的小幅调节。
就如美国联储局未如预期般在上月中退市减买债，令国际热钱明显回流中国，内地外汇占款已连升两月，若中央不暂停逆回购、略为吸收市场过剩流动性，那内地银根就会变得过松。
且上月内地信贷规模急弹，新增贷款达7,870亿元人民币，较去年同期猛增26%，中央亦有需要藉公开市场操作等技术性调整，以稍推高市场利率、缓抑银行放贷冲动，让货币供应不过松。
反之，若国际热钱急撤、内地拆息抽升并居高不下，那中央亦会稍为松手，就如8月初国际忧储局退市，令资金撤离新兴市场回流美国，推高内地资金需求，人行便连续11周逆回购，目的亦是要保持货币不松不紧的大政策，以免流动性过紧令经济偏离中央目标区间。
投资者若明白中央货币政策不松不紧的思路，就不会将一时技术性操作误读为政策大方向的改变，如此才能在市场上做出更正确决定。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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