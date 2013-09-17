香港《经济日报》：不论谁掌储局 退市注定难急

（9月17日社评）

下任美国储局主席大热萨默斯突退出角逐，他堕马非因对退市取态进取，而是他力倡放松金融监管，自难获国会支持。惟无论谁接掌储局，退市都将面临经济与政治掣肘，想急也急不来。

自2008年雷曼爆煲后，美国国内对放任金融业犹有余悸，政界与民间均对萨默斯掌储局反弹极大。外传总统奥巴马弃撑萨默斯，以换取在债务上限等更重大议题中，和国会讨价还价。

萨默斯退出后，外界更关注其他人选的退市取态。惟不论由谁接棒，储局新主席在经济与政治掣肘下，退市都注定难急。

经济上的掣肘，既有内因亦有外因。内因方面，美国经济仅弱复苏，如上月失业率虽降至7.3%的4年半新低。若退市太急令市场利率猛飈，势再添就业重压，扼杀复苏。

外因方面，储局虽称其政策只为美国服务，现实却是退市势掀全球资金回流美国，将严重冲击新兴国。新兴国经济若受退市重创，令其对美国商品与服务需求萎缩，恐拖累美国经济。

政治上的掣肘来自奥巴马。他曾欲推荐和他同声同气的萨默斯，反映他冀加强对储局的影响，奥巴马需要的是促储局续放水撑经济。储局新主席始终要获奥巴马提名，势续面对白宫明里暗里施压，促退市宁迟莫快，以免误伤经济，拖累奥巴马民望。

故不论储局主席人选谁属，很可能依循现任主席伯南克的退市蓝图。在后年加息前，储局退市仅减印钞，而非抽资收水，环球股市昨热炒萨默斯升市，正是资金市借消息舞高的格局。此可预视储局退市进程中，炒家势续趁机兴波作浪，以加大市场波动图利。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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