香港《经济日报》：政经观察等待 中国银根维稳

(10月24日社评)

人民银行一天逆回购900亿元人民币,看似庞大放水行动,可是早前人行曾以千亿元计的逆回购,本周到期,两相抵销下,市场担心中国资金不是宽了,反而趋紧,更有关注中央货币政策是否由偏松转向偏紧.与其说中央货币政策转向,更贴近事实的应是中央态度转为观望,即政策力度不放松亦不收紧.此底因有三.

其一,中国第三季经济按年增长,虽减速至7.4%,但按季增长已连续两季回升,反映经济放缓见底,中央暂毋须急加招救经济.加上之前推出一连串宽银根的货币政策,与谷消费、促投资等财政措施,药力正逐渐发挥,可为未来数月经济增长回升打了底.

其二,中国银行外汇占款扭转连跌2月的走势,9月新增外汇占款达1,300亿元人民币,反映在环球央行放水下,热钱有再涌中国趋向,此本身已可纾缓中国资金紧张.

反而令中央担心的是,热钱若续潮涌中国,会否重演美国首轮量化宽松时国际资金疯涌中国,推谷通胀与资产泡沫的覆辙,中央现在好不容易才令通胀回降、暂遏楼市升势,自然不得不格外小心,先观望资金流向,故货币政策不会妄松.

其三,更重要的是,十八大下月初召开,外界普遍认为,从种种迹象看来,包括开会日期不是先前透露的10月,而是11月,且多位前国家最高领导人近期纷纷露面,当中信息可能是最高层人事变动仍未完全拍板,或已拍板却仍存变数.

以国情而论,最关键的政治大局尚存变数下,政策自然倾向多一事不如少一事,先维持现况等待政局尘埃落定,才再定夺政策是否需变化.

外围经济前景仍然有忧,中央此刻固不会收紧货币政策,但在经济放缓已见底、热钱流入及政治大局未定下,现时中国政策已进入经济观察、政治等待期,除非外围形势突然急剧恶化,令中央必须紧急应变,否则在下月十八大闭幕前,中国政策应会以稳为主调.

故货币政策亦不会有大变动,主要是继续目前的逆回购操作,确保市场资金供求正常运作,此是投资者需要了解的政策路向.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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