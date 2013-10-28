香港《经济日报》：窃听风暴难止 重挫美国软实力

(10月28日社评)

美国窃听多国政要风波愈滚愈大，此除令美国外交尴尬，亦恐拖慢美国对外合作。惟影响最深是削弱其软实力，难再站道德高地当世界警察。

近日又爆美国涉窃听全球35国政要电话，连德国、法国等发达国盟友领袖亦传被监听。德国总理默克尔向美国总统奥巴马兴师问罪后，美国并没否认，有传她被监听或已达十年。

美国连德、法等盟友的领导人亦窃听，反映美国心里不信任欧洲，更反映其权力傲慢。美国此举或因近年欧盟积极招揽新成员，冲击美国在欧洲以至国际影响力；欧盟力推欧元亦有挑战美元霸权意味，故令美国视德、法等欧盟龙头为威胁。

多国已有所行动，如德国曾顾虑和美国的盟友关系，对美国监听其国民表现低调，如今默克尔亦遭殃，德国遂伙法国将事件提上欧盟峰会，亦则串连巴西等21个国家闹上联合国。

然而，此恐是姿态多于实际，在美国独大的格局下，欧盟在政经上须拉拢美国；新兴国亦不可能放弃和美国合作谋取政经利益，除非有更震撼的黑幕再爆，否则此事的短期冲击应有限。惟对美国而言，真正影响是将削弱美国主导全球的软实力。

自前苏联解体后，美国成为一言以为天下法的霸主。惟自2008年金融海啸后，美国续滥印钞，将自身问题变成他国难题；如今美国肆无忌惮在全球窃听，更不把盟友放眼内，其他国家势对美国口不服、心更不服。

美国失道寡助，自难续当世界警察，不但大国挑战美国的话语权，各地区势力较劲将更趋白热化，地缘冲突势更剧烈，环球未来一、二十年的政治军事风险，恐将升高不少。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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