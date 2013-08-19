香港《经济日报》：储局退市难急 炒家夸大冲击

（8月19日社评）

美国储局下月退市减买债几成市场共识，猜测的只是力度大小。经济数据时好时坏，储局退市应宁慢难快，对股市债市影响应有限，惟金融市场仍欠明显方向，炒家势借夸大退市影响扩大波幅图利。

近日储局内的鹰派与鸽派对退市力度虽存分歧，惟对短期内减买债看法却趋一致，有调查更指近7成美国分析师估下月减买债。

储局主席伯南克6月中阐退市蓝图，即今年起减买债、明年中停买债后，外界料其盘算是9月减买债200亿美元，惟现时储局的退市力度应变得较审慎，原因有二。

一是经济阴晴未定。上月美国失业率虽略降，惟上半年经济增长逊储局预期，未来经济只呈弱复苏。储局若退市太急势碍复苏，恐贪快得慢。

二是债息升势较急。储局6月中明言退市后，美国10年国债孳息由不足2.2厘，上周五升穿2.8厘的2年新高，楼宇按揭、消费信贷等利率势再涨，恐冲击各经济环节。

储局为求稳妥，下月减买债量或只100亿美元，此对美股、美债影响有限。惟上周美股道指挫2.2%，美债息又猛涨，此应是炒家有意夸大退市冲击，甚至放出储局提早加息的说法。

但上周债息升、股市亦跌，应因美股再升空间已有限。其一，美国仅弱复苏，环球经济又乏力，美企盈利难大增。其二，美股今年屡创历史新高，不少欧洲及新兴市场股市，却远未及金融海啸前的历史高位，热钱水向低流，或暂撤美股。此非炒家看淡美股中期表现，而是美股既难大升，不如暂转战落后的欧亚。

投资者须了解储局退市思路，以及炒家轮流炒作部署，才能在退市逆风中知所进退。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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