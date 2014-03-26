香港《经济日报》：寻空难真相 中国勿让马国隐瞒

道富环球称大部分亚太区投资者认为纳入ESG策略助提高投资表现
路透香港4月20日 - 道富环球投资管理周四发表调查结果显示，大部分亚太区投资者认为纳入环境、社会和管治（ESG）策略，有助显著提升回报。
(3月26日社评)
马来西亚拖拉大半个月始证实马航客机坠毁，马方一再发布错误信息延误搜救，已陷严重诚信危机。作为最大苦主的中国，有更大角色与责任查明真相，为死难者与家属讨回公道。
马航MH370航班自本月8日失踪后，马国前晚才公布航机已在印度洋坠毁。今次事件，既是空难，更是马方撒谎的人祸。外界正盛传，事件起因，是劫机者要求马国释放反对派领袖安华，惟双方谈判破裂，马国当局又救援不力，才令机上239人无辜枉死。
此说法虽仍难证真伪，惟可肯定的是，马国试图撒谎隐瞒。如事发初期，马方坚称航机自吉隆坡起飞后约一小时已失去联络，恐坠落越南附近海域，对外界指飞机在失联后至少仍飞行5小时，甚至曾折返马国领空，飞往印度洋方向的传闻，该国则再三否认。若非美国刻意放出消息，间接证实传闻逼迫马国，今次空难势石沉大海。
马国现时既是空难事主，更是试图撒谎隐瞒的「被告」，无论马航或马来西亚政府，皆已失信于死难者家属与国际社会，难再有足够公信力继续主导搜救、调查等工作。
既然马方失信在先，中国就应更积极介入事件，此不但因航班本来的目的地是北京，更因航班上的239人，有153名是中国公民，中国是事件中的最大苦主，应有重要的角色，追查真相、追究责任。
马航客机事故令200多人蒙难，更令他们的家人承受极大伤痛，马国撒谎隐瞒，更是对苦主的二次伤害。只有查明事故真相、厘清责任问题，才能抚慰死难者在天之灵，抚平遇难者家属哀痛。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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