香港《经济日报》：双倍印花税微调 楼控难言减辣

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（5月14日社评）
港府昨放宽双倍印花税对换楼与购置车位的限制，目的应是要回应用家需要，并争取议会通过有关法例。此非楼控减辣讯号，惟港府须密切监察市场反应，免市场误读而令楼市波动。
立法会正审议双倍印花税条例草案，港府昨提修订，最主要是放宽换楼计算方式，将免征双倍印花税的6个月期限，由签订临时买卖合约后起计，延至收楼后才开始计算，以增换楼者的弹性。港府此举应因楼价不再上升，有较大空间可多考虑换楼者需求，给予方便；港府亦图藉放宽部分条款以争取议员支持，让条例尽快在立会通过。
港府昨虽强调有关调整非楼控减辣，惟消息在前天传出后，市场对楼控减辣的预期升温，触发地产股上升，个别二手放盘业主更心红反价。港府应密切监察外界反应，尤其两方面。其一，会否触发楼市波动。其二，会否横添立会过关难度。
一方面，新修订令市民在二手市场以先买后卖方式换楼时，增加约1至2个月时间卖出旧楼，免被课征双倍印花税。此虽增换楼弹性，惟换楼业主首要考量始终是楼价，在楼价仍高企而下行压力大下，有多少市民会因稍多出1、2个月豁免期便换楼，实存疑问。另一方面，对一手市场而言，由于楼花入伙后才计算6个月豁免期，此令业主有长达1至2年时间沽出手上二手物业，变相鼓励二手业主买一手楼换楼。惟在楼市供应续增、加息逐步逼近下，换楼时间拖得愈长，换楼客要承受的楼价风险就愈高，未必有太多换楼客愿冒此风险。
其实港府楼控在过去3年多不断加辣，显然是要遏楼价升势，并促楼价从高位回调10%~20%，惟香港楼价现仅横行微跌，港府遏楼价目的未达，实无楼控减辣空间，遑论撤招。故市场若误读今次双倍印花税调整，认为此为减辣前奏，港府须高调以正视听，避免打击楼控威信，窒碍楼市健康调整势头。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。