香港《经济日报》：伯南克暗撑股债 呵护美国复苏

（1月6日社评）

美国联储局主席伯南克指退市减买债不代表量宽结束，向市场派定心丸。此因储局退市势令债息趋升、股市受压，为复苏添乱，故伯南克续撑股债，以稳定金融市场信心，呵护复苏。

美国国会本周表决由储局副主席耶伦接任新主席，现任主席伯南克月底离任前，局内鹰派已急不及待出招，指就业市场已改善，月底的议息会议应考虑进一步减买债。

伯南克积极出口术消市场忧心，指阻碍成长的逆风或正消退，但复苏任务未完成，减买债不代表结束超宽松政策。

伯南克3度推量宽，目的是力促美国经济复苏，惟量宽流入实体经济的资金有限，伯南克仍一再印钞无非是要力压美债息、力谷美股，以助复苏。

一方面，储局买债人为地压低国债孳息，以推低各种贷款利率，推动企业增加投资、民众置业和消费，为经济注入复苏动力；另一方面，亦藉放水托高美股，制造财富效应催谷消费，并藉股市繁荣推高市场对经济前景信心，力撑复苏。

惟此储局退市势令美债息回升、美股添压。如美国十年期国债孳息，已由去年最低约1.6厘，升至近期的3厘，未来更可能逐步回升至量宽前的4厘。美股道指在元旦后首个交易日大跌逾100点，令市场忧美股调整压力正渐增。

此外，美股若因退市出现较大调整，其财富效应势消失，甚至出现蒸发财富，且股市作为市场对经济前景的信心指标，若美股气氛转差，企业与个人势对复苏的信心打折扣，不利投资消费，令复苏之路更难行。

因此，临别的伯南克仍积极出口术，强调印钞机续开，应是要呵护债市股市，以续撑复苏，就算债息趋升，亦尽量控制其升幅不要过快过大，并竭力维稳美国股市，最理想更是令美股续升。

伯南克亦早留后着，他上月中宣布启动减买债时，强调若经济情况有变，或暂停退市，此预视若美债息急升、美股调整加速，接任储局主席的耶伦亦可减慢退市步伐，以呵护股债，稳定金融市场信心，减低退市对复苏的折腾，以呵护复苏幼苗。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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