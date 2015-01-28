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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 28日 星期三 10:14 BJT

香港连续第21年获评为全球最自由经济体

香港连续第21年获传统基金会（The Heritage Foundation）评为全球最自由的经济体，但在得分方面与第二位的新加坡差距进一步收窄。此外，在廉洁方面的排名则下跌两位至第15位。香港政府发言人表示：＂近期一些较为瞩目的个别案件，可能影响大众对香港廉洁程度的观感，但只是个别情况，香港的贪污情况仍处于极低水平。＂路透
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