香港经济基调良好支撑楼市 美国加息影响料有限--戴德梁行

路透香港3月14日 - 国际房地产服务商--戴德梁行周二认为，即使今年美国一如市场估计加息三次，对香港住宅及写字楼投资市场影响有限；反而随着访港旅客数字恢复增长，过去较为沉寂的酒店市场，在首季受到较多投资者追捧。

该行表示，在香港经济基调健康、失业率维持在较低水平等因素支撑下，香港住宅楼价已进入另一波升浪，预测上半年住宅楼价累计升幅达一成，比去年底所作预测5-10%的升幅更为乐观。

美联储(FED)将在美国时间周三议息，普遍预期将宣布加息。随着通胀显露出加速迹象，美联储政策制定者可能暗示今年加息次数或多于他们此前预测的三次。香港银行在美国前两次加息后均没有跟随上调最优惠利率（P），但若美国加快加息步代，本地银行最终仍会跟随加息，加重置业供款人的负担。

戴德梁行大中华区副总裁陶汝鸿在发布会表示，目前香港银行体系的资金仍然充裕，即使美国今年加息三次，本地银行未必每次跟随升息，且料美国加息的幅度亦不会太大。

＂所以市场低息环境仍然存在，利息上升未至于令楼市出现回调。＂他续称，在本地强大的刚性需求支撑下，楼价料可健康发展。

陶汝鸿并表示，该行去年底预期今年上半年香港住宅楼价将升5-10%，现时差不多过了一半时间已达标一半，故预期上半年楼价升幅可达一成，比先前预测更为乐观。

由于预期加息幅度不大，他认为对目前以用家为主的写字楼投资市场也不会有太大影响。

戴德梁行香港投资及顾问部执行董事叶健均表示，访港旅客人次自去年底起恢复正增长，所以留意酒店买卖物业的投资者也增加，今年首季酒店物业成交宗数有五宗，占价值1亿港元以上大额成交物业比例11%，涉资23亿港元；去年第四季则没有录得酒店成交。（完）