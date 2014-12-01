占领倘持续 香港全年经济增长或有进一步下行风险--香港财政司长

路透香港12月1日 - 香港财政司司长曾俊华周一表示，占领运动若持续下去，担心会进一步削弱投资和消费信心，继而影响收入增长和就业市场；他对香港第四季经济前景未感乐观，全年2.2%的经济增长预测或有进一步下行风险。

争取民主普选的占领运动自9月28日开始以来持续两个月，曾俊华表示，目前仍未掌握全面实际数据评估占领运动对经济的影响，但从统计处下午将公布的10月份零售销售数据显示，零售业整体按年增长放缓，个别零售环节10月的销情较9月明显转差，甚至出现显着按年跌幅，情况令人关注。

此外，他称10月份访港旅客整体虽有双位数增长，但非内地旅客则出现下跌，尤其邻近地区旅客扭转第三季的升势，这些发展令人担心，因海外旅客多为过夜性质，消费额较不过夜旅客高。

曾俊华指出，虽然过去两个月香港的金融体系、市场操作和对外贸易都保持正常，但若示威和冲击活动持续，担心一些负面影素会进一步削弱投资和消费信心。

＂这对收入增长和就业市场会构成一定压力，加剧经济负面影响，经济下行风险上升，我对第四季的经济前景未感乐观。＂他说。

政府上月中公布第三季经济增长时，将全年GDP预测调至仅2.2%，属原来预测区间的下限。曾俊华表示，这预测或有进一步下行风险，而通胀则有缓和趋势，短期上行风险减退。

除本地政治和社会问题外，曾俊华指出，访港旅客消费模式改变，及资产市场面对美国加息调整压力，都可能影响本地消费和投资意欲。他并提到须留意楼市升势会否持续，以至推高租金和通胀的风险。

他指出，10月份本地楼价比1997年的高峰高出56%，而按揭供款占入息比例的负担能力升至57%，高于过去20年47%的长期平均值。一旦利率上调3个百分点至较正常水平，这比率升至74%。

＂超低利率和资金泛滥环境始终会逆转，占领运动影响浮现，会令市场气氛、息率预期和国际资金流向产生变化。＂曾俊华说。

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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