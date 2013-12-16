香港《经济日报》：启动新城镇化 中央求稳戒急

美国投资者看好欧企获利前景 加速重返欧洲股市--瑞银
路透伦敦4月12日 - 据瑞银数据，受欧洲企业前景亮丽及其相对美国较低的估值水平吸引，美国投资者在向欧洲股市注入越来越多资金。
(12月16日社评)
中央将新城镇化视为未来内地经济增长最大潜力，刚结束的中央城镇化工作会议便提出具体部署与六大任务，惟在大城市强力反弹与粮食安全等考量下，新城镇化是稳中求进分步走。
中央上周召开为明年经济工作定调的中央经济工作会议，破纪录连开4天，同期亦召开了2天的中央城镇化工作会议，且7名政治局常委全部出席，反映中央对新城镇化的高度重视。
中央要到上周才能为城镇化工作拍板，关键在于过去多年的城镇化是以土地增长为主，令城市治安等诸多问题进一步恶化，中央过去一年不得不先为地方头脑发热泼冷水，提出“以人为本”的新型城镇化。
以人为本就是要让城市吸纳外来人口包括农民工，为他们提供与城市居民同等的对待，如此才能最大程度地释放生产力与消费力。然而，愈是大城市对此便有愈大忧心与反弹，因这涉及庞大的开支负担、社会磨合与承受力等问题。
因此，城镇化会议决定分步走，全面放开小城市，有序放开中等城市，大城市只合理确定落户条件，特大城市更严格控制人口规模，务求走得稳。中央对城镇化另一慎之又慎的，是保护农地，此与中央经济工作会议中，将粮食安全列为明年首要工作。
过去无序的城镇化，代价之一是大量农地被转为工业、住宅用途，令粮食生产受压，新一代领导层为应对国际环境而高度重视国家安全，在城镇化六大任务中便有切实保护耕地等农业空间的规定。
中央以人为本推新城镇化，惟地方利益并不完全一致，如何确保新城镇化在落实上不会变调走样，是中央的重大考验。
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