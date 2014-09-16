香港《经济日报》：中央未忧经济 ＂强刺激＂缘木求鱼

（9月16日社评）

中国内地经济数据欠理想，令港股受压。惟中央应未忧经济变坏，因数据偏弱，相当程度是中央主动调控结果，且发达国仍加力印钞，热钱恐涌华，中央料续微刺激稳经济，难望大放水。

港股恒指昨连跌第七个交易日，累泻960点，市场除忧美国储局或提前加息，亦因最近公布的上月中国内地经济数据，如固定资产投资、货币供应等逊市场预期，外界忧中国内地经济下行压力正增，若中央仍拒出重招，如全面减息、减存款准备金率等救市，中国内地下半年经济增长恐跌近7%。

在市场大吹淡风下，中央却不为所动，国务院总理李克强上周便大派定心丸，形容中国内地经济仍平稳，不会搞＂强刺激＂。有人民银行委员昨更明言，现时未到减息的时候。此反映中央并未深忧经济转坏，其底因应有二。

其一，经济数据似差非差。市场唱淡中国内地经济，主因是上月的投资与货币增长逊预期，惟除此之外，其他经济数据实不算差，如零售销售累计增速仍保持在12.1%的较快增长，上月出口增长亦达9.4%，胜预期的9%。总理李克强更透露今年城镇新增就业已接近1,000万人，或提前达全年目标，令中央放下心头大石。

其二，经济偏弱因中央调控。市场最关注的，是上月中国内地固定资产投资增长仅16.5%，低于7月的17%，忧投资动力减弱加剧经济下行重压。投资减速除因楼市吹冷风，相当程度亦是中央主动调控的结果，如从分项数据看，中央投资项目增长仅11.3%，成拖低投资数据的主因之一，此反映在严控投资以调结构下，经济减速理应意料之内。

其实，相比中国内地经济下行，中央更忧欧洲、日本等加码印钞。尤其中国内地超发货币问题远高于美国，若热钱潮涌令货币更滥，势深埋资产泡沫与恶性通胀隐患。

投资者与其关注中央会否大放水，更应留意的实是中央会推哪些定向微刺激措施、哪些行业与企业会受惠，掌握中央政策风向，才能捕捉金融市场机会。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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