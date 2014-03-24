香港《经济日报》：息魔加速来袭 港楼加快调整

(3月24日社评)

美储局示意明年可能提早加息，香港二手楼市即遇冷风，成交大减及议价空间扩大，惟整体楼市关键还在新盘，发展商势因应利息前景调整策略，今年约10%的楼价调整将加速进行。

过去2天，香港10大屋苑成交量仅得12宗，较上周急跌1/3，扭转了二手成交略为回暖的势头，且有卖家更愿意割价约10%求售，此应是顾虑香港将随美国加快进入加息周期，忧心之后楼价压力更大而让步作较大减价。

值得注意的是，议价空间扩大而成交急减，反映二手业主虽忧虑，但大部分仍在观望，令楼市又再胶着，价量未配合，反映突破尚未真正出现。楼市要见明确趋势，还看新盘。

除售楼手法有变外，另一个反映发展商策略有变的是，近期再有新界地流标，此固因政府密集推相邻地皮，增加发展商风险，但过去密集推将军澳地亦有承接，反映问题更在加息忧虑令发展商更为审慎。

现时加息可能提早，相信发展商亦不得不作策略调整。其一，由于储局很可能于今年十月停买债、明年第二季开始加息，发展商很可能将新盘赶紧于今年第二、第三季开售，令新盘之间有更大竞争压力。

其二，在利息前景压顶下，发展商开盘不得不续以低价推售，当然亦希望能造成热烈声势，惟不但竞争增加，买家亦趋谨慎，势令新盘除非加大折扣、加大优惠作更大减价；而低开之后，能否高走，恐更难乐观。

一手盘明显减价很可能打破二手市场的胶着，尤其与新盘同区的二手楼受压更大，令本来外界预期今年香港楼价整体下调约10%的情况，很可能提前在今年第二季、第三季达成。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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