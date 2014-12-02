香港《经济日报》：双学率众退场 为金钟冲突负责

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（12月2日社评）
双学前晚号召包围政总，终酿流血冲突，警方与占领者多人受伤。双学虽指会就事件负责，惟今次冲击行动显属不智，若双学要为此负责，首务是认清现实，带领占领者尽快退场。
双学号召围堵政总＂事先张扬＂，港府已放风将在港岛区部署近四千警力，严密布防。双学实不难推断出围堵成功机会微乎其微、演成流血冲突可能性极高的结论，一开始就不应发起包围政总的行动。虽然双学表示会就事件负责，惟公众不禁疑惑，他们是否有足够能力承担此重大责任？尤其部分市民是一心为保护学生上街，却在冲突中受伤，甚至恐被捕留案底影响前途，双学又可如何担当？
双学经此挫折，更应面对现实，就是继续留守拒撤是输，所谓升级行动恐输得更多，不但撼动不了政府，对争取无筛选普选无济于事，反令占领者与市民负上更大代价。双学实应深切思考在坚持理想之时，如何面对现实的问题。
双学若要为事件负责，首要做的应是拿出政治勇气，承认运动策略失误、失去方向，甚至已经淡出的占中三子与各参与占领的组织，尽快带领占领者离场，并将民主运动转化，以更理性务实方式争取民主普选。
公众期盼有政治勇气的不但是学生，还有港府。说到底，占领者的手法虽得不到公众认同，甚至惹市民反感，但他们争取低门槛普选的诉求，实是大部分港人的心声。港府实不能再回避，须正面解决政改争议，如何在人大框架下实现最大程度民主化的特首选举、组成多方对话平台的时间表等，以具体行动消弭社会裂痕。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。