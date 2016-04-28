香港《星岛日报》：防债务海啸须厉行企改

（4月28日社评）

针对中国内地债务问题，国际大鳄已经间歇＂唱衰＂了好几年，近日再度引起注意，原因是债务规模已急速扩大至相当于国民生产总值约两倍半，与美国相若，远高于发展中国家的平均水平。

最近20年的几次风雨飘摇的跨国金融危机，都是由债务引起。1997年亚洲金融风暴，始于泰铢急贬令大量借了美元的泰国企业出现还债危机。2008年金融海啸，是由于借贷衍生工具爆煲产生威胁到金融体系瓦解的危机，祸源是滥借按揭买楼还不起供款。至于欧债危机，就是因为希腊等国政府无能力偿还国债引发。

中国内地在2007年底的债务，只达国民生产总值的一倍半，之后急剧膨胀，源于2008年金融海啸后的＂4万亿救市＂，中国参与全球＂

放水稳金融救经济＂的行列，确保资金链不会因银行收紧放贷而断裂，让企业继续借到钱经营，并且刺激国民消费。

内地银行大量放款稳住经济，副作用是市场资金泛滥，刺激地产、商品、金融炒作和物价上涨。现届政府登场后，看到这种疯狂借钱炒卖的行为催生泡沫风险，不能长久持续，宁让经济增长进入逐步放缓的＂新常态＂，都表明不再＂大水漫灌＂。

中央政府的如意算盘，是进行＂定点＂放水，即导引银行贷款流向农村、科网、创新等直接惠及民生或促进经济转型增长的企业，压抑资金被用来炒高楼价。

实际情况是，资金供应远超农村和新兴产业的吸纳胃口，而环球金融和经济形势，包括出口市场疲弱和欧日大量＂放水＂，又令内地不敢大幅＂收水＂，今年首季新增贷款比去年同期多五成，以致继续有大量放贷出来的款项去炒地产、炒股票，最新一轮是转去炒商品，出现一轮又一轮的急升骤跌，对这些市场的政策，不断在收紧和放宽中转来转去。

银行水浸，要积极放款，不少贷款流向本来就欠债累累的行业和企业，包括一些产能过剩、产品根本卖不出、靠＂债冚债＂吊盐水的＂殭屍企业＂。这与当局希望＂去产能＂提升企业效益的＂供给侧＂改革背道而驰。

九十年代初被形容为＂经济沙皇＂的朱镕基，由就任副总理到升任总理，其中一项临危受命要处理的，就是地方政府和企业连环欠债的＂三角债＂问题，当年银行放出的贷款有三分之一是有追讨困难的。朱镕基铁腕清理，＂僵尸国企＂纷纷倒闭，合并或者裁员，三年间下岗工人达到600万，经济得以走上市场化轨道，为日后的腾飞奠定基础。

今天内地面对过度放贷所产生的类似债务问题，情况虽不及当年严峻，形势却比当年复杂。告别了当年的超高增长，经济和金融体系远比当年开放，国内外因素都削弱了中央对经济和企业的控制能力，而裁员对社会稳定的冲击亦更难化解。如何避免债务泡沫爆破，是改革进入＂深水区＂面对的高难度挑战。（完）