去年香港私人住宅落成量按年增近九成 创八年新高

路透香港1月30日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，2014年全年私人住宅落成量达1.57万个，按年大增89%，创八年新高；未来三至四年间可供应的私人住宅与上季一样为7.4万个，是有纪录以来新高。

第四季的私人住宅落成量为3,500个，按季减少四分之一；施工量按季则增逾1.1倍至3,400个，全年施工量达1.73万个，虽略低于2012年1.86万个的高位，但较过去10年（2004-1013年）平均约1.32万个为高，反映近年政府积极推出土地，未来房屋供应量将逐渐回升。

测量师指出，去年落成量创新高主要因为期内有多个大型新盘竣工带动。不过1.57万个的落成量较政府原先估计的1.76万个略低，但较政府早前在今年施政报告中预测未来五年私营房屋单位平均每年落成量约1.46万个为高。

去年香港住宅楼价上升逾一成续创历史高位，政府多次重申将透过增加土地供应以稳定楼市。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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