香港上市A股ETF午盘由升转跌 沪港通北向A股交易继续净流入

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月25日 - 中国股市沪综指.SSEC八个月来首次跌破三千点，拖累在香港上市的多支A股ETF（交易所买卖基金）周二午盘由升转跌，不过沪港通北向A股交易继续录得净流入。
香港时间14:29，总资产净值最高的A股ETF--iShares安硕富时A50中国指数ETF(2823.HK)跌4.97%，报8.99港元，较资产净值折让9%；南方东英富时中国A50 ETF(2822.HK)亦跌近6%。
沪综指.SSEC午盘跌幅扩大至7.74%，八个月来首次跌破3,000点整数关口；香港恒生指数.HSI与恒生国企指数.HSCE亦分别跌1.06%及2.89%。
时富资产管理董事总经理姚浩然表示，股市气氛急速逆转，主要受累于日本股市转弱以及中国A股失守三千点关口，由于A股尚未见底，短期市况依然波动。
沪港通北向A股交易（沪股通）连续第二日录得净流入，截至下午2时29分的成交总额76.57亿元人民币，其中买入57.64亿元，卖出18.92亿元。每日额度余额91.74亿元，使用率为30%。
南向港股交易（港股通）的成交总额26.18亿港元，买入及卖出金额分别为11.41亿港元及14.77亿港元；每日额度余额106.12亿元，反映净流出。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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