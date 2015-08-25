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中国财经 | 2015年 8月 25日 星期二 15:19 BJT

香港上市A股ETF午盘由升转跌 沪港通北向A股交易继续净流入

路透香港8月25日 - 中国股市沪综指.SSEC八个月来首次跌破三千点，拖累在香港上市的多支A股ETF（交易所买卖基金）周二午盘由升转跌，不过沪港通北向A股交易继续录得净流入。

香港时间14:29，总资产净值最高的A股ETF--iShares安硕富时A50中国指数ETF(2823.HK)跌4.97%，报8.99港元，较资产净值折让9%；南方东英富时中国A50 ETF(2822.HK)亦跌近6%。

沪综指.SSEC午盘跌幅扩大至7.74%，八个月来首次跌破3,000点整数关口；香港恒生指数.HSI与恒生国企指数.HSCE亦分别跌1.06%及2.89%。

时富资产管理董事总经理姚浩然表示，股市气氛急速逆转，主要受累于日本股市转弱以及中国A股失守三千点关口，由于A股尚未见底，短期市况依然波动。

沪港通北向A股交易（沪股通）连续第二日录得净流入，截至下午2时29分的成交总额76.57亿元人民币，其中买入57.64亿元，卖出18.92亿元。每日额度余额91.74亿元，使用率为30%。

南向港股交易（港股通）的成交总额26.18亿港元，买入及卖出金额分别为11.41亿港元及14.77亿港元；每日额度余额106.12亿元，反映净流出。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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