香港《信报》：欧股黑马姿态初露

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月28日财经评论）
习广思
美国周四感恩节休息，周五只得半日市，但昨天港股仍有729亿港元成交，恒指下跌0.45%，表现不差。中国内地Ａ股牛气冲天，沪深300指数升1.16%，成交逾6,000亿人民币，创新高。不过，A股短期超买，RSI超过80，过往几年到了此水平，就代表离回吐的时候不远了，未入市的投资者，宜待回调后再作部署。中国、日本、欧洲的央行近月先后为金融市场包底，反映风险的波动指数（VIX）回到近年的底部，风险胃纳上升，未来两三个月环球股市可博。
人民银行于昨天下午召开电话会议，部署明年1月推出存款保险制。这项改革讨论多时，现在终于可以出台，标志着中国的金融改革将加快，存保制是利率市场化的先决条件，利率市场化则让贷款可流向最有效益的地方及项目，是提升中国经济增长质量的重要宏观手段。理论上，此改革方向是正确的，但落实起来却对银行业冲击颇大，特别是大型银行的优势将减退，中小型银行可藉着存保制吸纳更多存户。老习向各位回顾一下近两个多月环球股市的走势，反映环球股市走向的MSCI环球指数，过去两个多月走出一个V形走势，可说是败也央行，成也央行。今年9月18日，该指数开始急跌，其中一个重要原因来自欧洲。
当日欧洲央行推出定向长期再融资操作（TLTRO），原意是央行以近乎零息向银行借出较长期的贷款，再由后者转贷予家庭及非金融企业，以刺激实体经济，但有关计划落笔打三更。市场人士原本预期银行会借入1,000亿至3,000亿欧罗，怎料实际只得826亿欧罗。全球金融市场因而担心欧洲经济前景，股市急转直下。正如金融海啸期间，各国央行及政府在救与不救经济之间稍有犹豫，金融市场便会大幅波动，压迫官方采取果断行动。事后看来，9月18日后的情况也是如出一辙。过去个多月，主要央行纷纷出招刺激经济，日本央行于10月31日加码量化宽松，该国公共退休基金大幅调高在日股及海外股市的投资；11月6日，欧洲央行议息会议后，全体管理委员会成员一致通过万亿欧罗的买债计划。
注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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