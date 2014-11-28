香港《信报》：欧股黑马姿态初露

（11月28日财经评论）

习广思

美国周四感恩节休息，周五只得半日市，但昨天港股仍有729亿港元成交，恒指下跌0.45%，表现不差。中国内地Ａ股牛气冲天，沪深300指数升1.16%，成交逾6,000亿人民币，创新高。不过，A股短期超买，RSI超过80，过往几年到了此水平，就代表离回吐的时候不远了，未入市的投资者，宜待回调后再作部署。中国、日本、欧洲的央行近月先后为金融市场包底，反映风险的波动指数（VIX）回到近年的底部，风险胃纳上升，未来两三个月环球股市可博。

人民银行于昨天下午召开电话会议，部署明年1月推出存款保险制。这项改革讨论多时，现在终于可以出台，标志着中国的金融改革将加快，存保制是利率市场化的先决条件，利率市场化则让贷款可流向最有效益的地方及项目，是提升中国经济增长质量的重要宏观手段。理论上，此改革方向是正确的，但落实起来却对银行业冲击颇大，特别是大型银行的优势将减退，中小型银行可藉着存保制吸纳更多存户。老习向各位回顾一下近两个多月环球股市的走势，反映环球股市走向的MSCI环球指数，过去两个多月走出一个V形走势，可说是败也央行，成也央行。今年9月18日，该指数开始急跌，其中一个重要原因来自欧洲。

当日欧洲央行推出定向长期再融资操作（TLTRO），原意是央行以近乎零息向银行借出较长期的贷款，再由后者转贷予家庭及非金融企业，以刺激实体经济，但有关计划落笔打三更。市场人士原本预期银行会借入1,000亿至3,000亿欧罗，怎料实际只得826亿欧罗。全球金融市场因而担心欧洲经济前景，股市急转直下。正如金融海啸期间，各国央行及政府在救与不救经济之间稍有犹豫，金融市场便会大幅波动，压迫官方采取果断行动。事后看来，9月18日后的情况也是如出一辙。过去个多月，主要央行纷纷出招刺激经济，日本央行于10月31日加码量化宽松，该国公共退休基金大幅调高在日股及海外股市的投资；11月6日，欧洲央行议息会议后，全体管理委员会成员一致通过万亿欧罗的买债计划。

注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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