香港银行家痛失阿里巴巴大单 期盼市场改革

路透香港9月27日 - 因为拒绝阿里巴巴集团的上市计划，香港交易所赢得坚持原则的美誉，但却被香港金融界指责为坐失良机，要求市场改革的呼吁声再度响起。

中国最大电子商务企业阿里巴巴未能说服香港监管机构对该集团独特的合伙人架构网开一面。具体来说，阿里巴巴希望公司上市后，由创始人和高管组成的28名合伙人仍将保留对董事会多数席位的控制权，尽管他们只拥有公司约10%的股权。

香港因为不肯通融而蒙受损失，随之令纽约金融市场得益--纽约-泛欧交易所集团NYX.N和纳斯达克-OMX集团(NDAQ.O)正展开争夺，以吸引到这项全球近五年来最大的一次招股交易。

香港银行界不禁为此捶胸顿足，指责莫名其妙的监管让香港错过了一支飞速成长的中国互联网股票--以及首次公开发行(IPO)带来的滚滚财路。

**香港金融界美梦成空**

香港监管机构在拒绝给阿里巴巴特殊关照的同时明确表示，在保护小股东利益和平等对待所有股东的问题上，他们不会妥协。

路透接触到的香港投资银行、律师楼和咨询公司纷纷质疑，监管机构是否就不能再多做些努力，以接纳一家希望在此上市的公司？阿里巴巴的市值估计可达800亿美元，而且还将上升，在香港上市将会让颇为清淡的本地IPO发行得到改观。目前香港交易所(0388.HK)的净利比三年前下降了约20%。

他们说，失去阿里巴巴上市案，应该会引发香港金融市场框架的一些改变。

“一笔IPO不会造成影响，但从整个大局来看，港交所吸引大宗上市案，尤其吸引是热门的旗帜性交易的能力，关系到它长期的成功。”瑞银分析师Stephen Andrews表示。

**利益冲突**

这一次，港交所双重身份的问题将重新浮出水面--它既是IPO监管机构，也是以上市费用和交易量为获利来源的公开上市企业。

关于这其中利益冲突的讨论已有10年之久。2003年，香港政府一个专家小组建议，把港交所的上市审批权并入证券及期货事务监察委员会(SFC)，但这份提案最终只有一个方面被实施。

拒绝顺应阿里巴巴的要求，令香港的公司治理原则为人喝彩，但港交所也承认了自身缺乏灵活性。在本周发表的一篇长博文中，港交所CEO李小加暗示只要讨论不贸然仓促，可能会接受改变。

“他明显在作内心斗争，”律师事务所Cadwalader, Wickersham & Taft的合伙人David Neuville说，“美国的交易所无疑更加灵活，而且看上去也做的很好。要继续发展港交所，增加一些灵活性对他们来说是轻而易举的。”

**一些回旋空间**

以市值计算，港交所的规模仅次于芝加哥期货交易所和纽约商业期货交易所的运营商--芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)。过去它也碰到过类似情况，当时作出了稍许的让步。

2009年时，尽管俄罗斯铝业巨头--俄罗斯联合铝业(俄铝)(0486.HK)的获利能力不符合香港市场规定，但港交所仍然批准俄铝上市。监管机构准许俄铝上市，但限制散户投资参与。目前俄铝股价仍低于IPO招股价。

2011年3月时，由于香港不允许商业信托挂牌上市，亚洲首富李嘉诚旗下的和记港口信托(HPHT.SI)前往新加坡上市，香港痛失一笔55亿美元的IPO大案。商业信托具有特别的股权结构，而香港多年来均反对这种方式，尽管从泰国到马来西亚等市场都已接受。

这次受挫引发投行人士、政府官员、及立法议员的激烈讨论，他们担心香港作为上市地点的竞争优势逐渐丧失。几个月之后，官员制定出类似商业信托的一套架构，称之为单一投资(single investment)，11月时，李嘉诚儿子所经营的电讯盈科(0008.HK)，便分拆出香港电讯信托(6823.HK)安排上市，集资12亿美元。

香港也开放中国互联网股票上市，腾讯(0700.HK)2004年在香港上市时，市值仅8亿美元，如今已飙升至980亿美元。腾讯占港股日均成交量约3%，为成交最活络的前五大个股之一。

一些香港人士对于失去阿里巴巴IPO这个大案子扼腕不已，他们指出，去年港股的平均交易量比2007年的高峰缩减39%。过去两年来，中国经济增速降温，加上缺少大型股票上市案，都成为港股的不利因素。为了降低对股市的依赖，港交所去年以21亿美元买下伦敦金属交易所(LME)，看好中国的大宗商品需求商机，但收购LME的正面效应预计要到2015年才会完全显现。

股东维权人士David Webb指出，要破例放行是很难的，即使是像阿里巴巴这么大的公司。

“如果监管机构为一支新股破例，那么未来许多申请上市的公司将要求同样待遇，而已经上市的公司将会抱怨他们本应该也可以，”Webb在他的网站贴文写道。(完)

(编译 郑茵/隋芬/蔡美珍；审校 侯向明)

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