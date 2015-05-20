香港交易所正就商品市场与内地互联互通进行初步讨论--CEO

路透香港5月20日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周三称，正就中国和香港两地商品市场互联互通进行初步讨论。

李小加在LME亚洲年会上并称，“一个类似股票的互联互通机制将覆盖至商品...细节有待拟定。”

他又提及，仓库对伦敦金属交易所来说是很重要，但对港交所发展商品交易则不是。

“最重要是港交所在五年内对铁矿石、焦煤、铜、橡胶、农产品的现货市场具有影响力。”他说。

中国和香港已通过沪港通实现两地股票市场互联互通，打开直接双向交易渠道，下一步将要打通深圳与香港股市通道，并将互联互通机制伸延至衍生产品、商品等。（完）

(编译 雷美珍；审校 杨淑祯)

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