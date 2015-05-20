香港交易所正就商品市场与内地互联互通进行初步讨论--CEO

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港5月20日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周三称，正就中国和香港两地商品市场互联互通进行初步讨论。
李小加在LME亚洲年会上并称，“一个类似股票的互联互通机制将覆盖至商品...细节有待拟定。”
他又提及，仓库对伦敦金属交易所来说是很重要，但对港交所发展商品交易则不是。
“最重要是港交所在五年内对铁矿石、焦煤、铜、橡胶、农产品的现货市场具有影响力。”他说。
中国和香港已通过沪港通实现两地股票市场互联互通，打开直接双向交易渠道，下一步将要打通深圳与香港股市通道，并将互联互通机制伸延至衍生产品、商品等。（完）
(编译 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。