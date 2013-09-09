版本:
中国
中国财经 | 2013年 9月 9日 星期一 09:39 BJT

中国石油股份暂停买卖--香港联交所

路透香港9月9日 - 香港联交所表示，中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)H股周一暂停买卖，暂时未获悉停牌原因。

内地《第一财经(微博)日报》引述接近中石油高层的权威人士报导，五名来自中国石油天然气集团公司、中石油股份,以及中石油旗下的华油集团的管理层人士上周被有关部门带走，其中包括中国石油天然气股份有限公司副总裁孙龙德。

停牌前，中石油上周五收报8.7港元。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐