中国石油股份暂停买卖--香港联交所

内地《第一财经(微博)日报》引述接近中石油高层的权威人士报导，五名来自中国石油天然气集团公司、中石油股份,以及中石油旗下的华油集团的管理层人士上周被有关部门带走，其中包括中国石油天然气股份有限公司副总裁孙龙德。