中国石油股份暂停买卖--香港联交所

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透香港9月9日 - 香港联交所表示，中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)H股周一暂停买卖，暂时未获悉停牌原因。
内地《第一财经(微博)日报》引述接近中石油高层的权威人士报导，五名来自中国石油天然气集团公司、中石油股份,以及中石油旗下的华油集团的管理层人士上周被有关部门带走，其中包括中国石油天然气股份有限公司副总裁孙龙德。
停牌前，中石油上周五收报8.7港元。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。