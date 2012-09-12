港交所获准在内地成立金融信息服务公司

路透香港9月12日电---香港交易及结算所(0388.HK)周三公布,其已获内地机关批准在境内设立金融信息服务附属公司,并计划在上海设立市场数据中心,利便内地资讯供应商直接获取港交所的实时市场数据.

港交所的新闻稿称,将成立一家外商独资公司--港辉金融信息服务(上海)有限公司,预期明年第三季在上海设立市场数据中心.但港交所未有透露投资金额.

港交所表示,在上海置设市场数据中心是香港交易所领航星技术计划其中一环,数据中心将成为港交所在内地市场数据发布业务的连接点,利便内地资讯供应商直接获取港交所的实时市场数据.

现时,大部分内地资讯供应商是透过第三方连接取得香港交易所的市场数据.

"(数据中心)有助港交所向内地资讯供应商发布更广泛市场数据产品,继而转发予投资者."港交所行政总裁李小加表示.

"此举将会加强港交所与内地的连接,进一步奠定港交所作为内地投资者投资离岸证券及衍生产品的首选市场."他说.

李小加并会出任港辉金融信息服务(上海)有限公司董事会主席.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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