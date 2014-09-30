十一将至 若需可随时提供港元及人民币流动性--香港金管局

路透香港9月30日 - 香港金融管理局周二表示，目前港元交投并无异常，银行体系流动资金充裕，结算系统亦运作正常。但监于十一黄金周将至，当局已做好准备，有需要时向市场提供港元及人民币流动资金。

＂占领中环＂运动于周日凌晨启动，至今仍有大批民众聚集于中区、铜锣湾及旺角等地区，但情况趋于平静。

今天是占中发生后第二个交易日，金管局继续发出新闻稿更新市场情况，指出昨天金融市场和银行体系整体运作正常。在汇市方面，港元HKD=在昨晚纽约交易时段稍为回软，收市报1美元兑7.7697港元，周二香港开市初段稍为回升至7.7650水平，交投并无异常。

现时银行体系流动资金充裕，银行同业拆息与上周水平相若。即时支付结算系统和债务工具中央结算系统运作正常。昨天四个即时支付结算系统总共录得2万亿港元等值的交投量。

＂因应今天日是季末及十一黄金周即将开始，我们早前已要求银行加强流动性管理，而金管局亦做好准备，随时在有需要时向银行体系提供港元及人民币的流动资金。＂金管局称。

截至上午7时银行向金管局的汇报，共有24间银行的47个营业网点受影响而需暂时关闭。另外，由于受影响地区不能进行正常运钞及支票交收运作，所以该区内的银行自动柜员机服务（包括存款、提款和入票）将会陆续暂停。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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